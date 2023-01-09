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مصر

جنوح السفينة غلوري في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

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بقلم:  يورونيوز
صورة جوية لقناة السويس
صورة جوية لقناة السويس   -   حقوق النشر  AMIR MAKAR/AFP or licensors

أعلنت شركة الشحن "ليث إيجينسيس" على تويتر اليوم الإثنين، أن سفينة تدعى "غلوري" جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوباً قرب مدينة القنطرة، مشيرة إلى أن بعض الزوارق تعمل على إعادة تعويمها.

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن غلوري سفينة بضائع يبلغ طولها 225 متراً، أبحرت من تركيا يوم الأربعاء الماضي في 4 كانون الثاني/ يناير، وهي مملوكة لشركة يونانية وترفع علم جزر مارشال.

مواقع رصد حركة السفن
حركة السفن في قناة السويس بعد جنوح "غلوري"مواقع رصد حركة السفن

وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وفي 23 آذار/ مارس 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" بقناة السويس، إثر رياح قوية مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وفي 29 من الشهر عينه، استؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع.

 وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لتلفزيون العربية يوم الاثنين إن جنوح السفينة (غلوري) لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة.

وأضاف ربيع أن السفينة جنحت "بشكل طفيف" وجار العمل على تعويمها.

المصادر الإضافية • رويترز