السعودية ستنظم الحج هذا العام بلا قيود على عدد الحجاج

أعلنت السعودية الإثنين إنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوردت قناة الإخبارية نقلاً عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض "عودة أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر"، بعد ما أجبر تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاماً فقط.