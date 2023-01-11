شاهد: حفرة عميقة تبتلع سيارتين في كاليفورنيا الأمريكية

أظهرت صور جوية وقوع سيارتين في حفرة عميقة تكونت الثلاثاء في وسط طريق في لوس أنجليس (كاليفورنيا الأمريكية)، وقالت وسائل إعلام محلية إن ركابهما تم إنقاذهما وهم مصابون بجروح طفيفة.

وأدت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة إلى فيضانات كبيرة في الولاية التي أعلنت حالة الطوارئ في معظم دوائرها الـ58، كما تسببت بانقطاع بعض الطرق وتعطل شبكات الكهرباء وسقوط الأشجار في الشوارع.

ورغم انحسار العاصفة المطرية الأربعاء في بعض المناطق، لا يزال الوضع صعباً، خصوصاً مع تشكل أنهار بفعل الفيضانات. وأودت العواصف المتعاقبة بحياة 17 شخصاً على الأقل وفقدان طفل مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وبالكثير من الفيضانات وباقتلاع الأشجار وبقطع الطرق الرئيسية، حتى أنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها.

وأعلن مكتب الحاكم غافن نيوسوم في بيان أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية في غرب الولايات المتحدة، تسببت بمقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، في "حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين"، وقال نيوسوم إن 34 ألف شخص على الأقل طُلب منهم مغادرة منازلهم.

وصرح نيوسوم للصحافيين: "لم تنته مشاكلنا بعد. نتوقع أن تستمر العواصف حتى 18 كانون الثاني/يناير على الأقل...في الوقت الحالي لدينا 17 حالة وفاة مؤكدة. أقول ذلك بأسى لأن فقط هذه الوفيات تم تأكيدها".