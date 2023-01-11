أكثر من 20 إصابة.. انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

نفذ انتحاري هجوماً قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول الأربعاء، ما أدى إلى سقوط 20 إصابة على الأقل، على ما أفاد سائق وكالة فرانس برس.

وقال السائق جمشيد كريمي: "شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى". وأضاف: "شاهدت رجلاً يفجر نفسه".

من جهته، أعلن مسؤول بالشرطة الأفغانية أن انفجاراً مدوياً وقع بالقرب من وزارة الخارجية، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن الانفجار وقع في حوالي الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نفذت طوقاً أمنياً حول المبنى المستهدف.

وتواجه الحكومة التي تديرها حركة طالبان تمرداً يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا في الأشهر القليلة الماضية منشآت رئيسية مثل سفارتي روسيا وباكستان ومكتب رئيس الوزراء الأسبق.