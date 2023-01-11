بعيد زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية.. قصف روسي يستهدف مدينة خاركيف الأوكرانية

أعلنت كييف أنّ قصفاً روسياً استهدف مساء الثلاثاء خاركيف، بعيد ساعات من زيارة مفاجئة قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المدينة، حيث كان برفقتها نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا الذي حضّ برلين على تزويد بلاده بمدرّعات ثقيلة.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينوغوبوف في رسالة على تطبيق تلغرام مخاطباً سكّان المدينة: "ابقوا في الملاجئ. المحتلّون يقصفون مرة جديدة".

وسمع مراسل لوكالة فرانس برس أصوات العديد من الانفجارات في المدينة التي نادراً ما كان قصف القوات الروسية يستهدفها في الآونة الأخيرة.

وخلال زيارة الوزيرة الألمانية للمدينة قال كوليبا: "كلّما تأخّر مثل هذا القرار، كلّما زاد عدد الضحايا وكلّما قُتل المزيد من المدنيين".

وتعذّر في الحال تحديد ما إذا كان القصف تسبّب بإصابات بشرية أو أضرار مادية.

07:24 صحيفة: استقرار إنتاج النفط الروسي في بداية 2023 ذكرت صحيفة فيدوموستي يوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط في روسيا زاد 0.1 بالمئة بين الأول والتاسع من يناير كانون الثاني الجاري، ليظل عند نحو 10.9 مليون برميل يوميا. وارتفع إنتاج النفط الروسي في 2022 بنسبة اثنين بالمئة إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا). 06:51 مجموعة فاغنر الروسية تؤكد سيطرتها على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا

أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين صباح الأربعاء أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن "القتال في الشارع" يتواصل. وقال بريغوجين عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة" مشيرا إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة. وتعذر التحقق من مدى سيطرة مجموعة فاغنر على المدينة. 06:32 أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتسليمها دبّابات ثقيلة لم تستجب برلين بعد لطلب كييف تسليمها مدرّعات "ليوبارد 2" الثقيلة المزوّدة بتقنية متطورة مشهود لها. ولأسباب أمنية لم يتم الإعلان عن زيارة بيربوك إلا عندما كانت في قطار العودة. وزار العديد من زعماء الدول الغربية أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير، ومن بين هؤلاء المستشار أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يصل أيّ منهم إلى أقصى الشرق حيث سيطرت القوات الروسية على مناطق عدّة. 06:30 "الدبابات الألمانية ضرورية" تعرّضت خاركيف للقصف مرّات عدّة عند بداية النزاع، لكنّ القوات الأوكرانية تمكّنت من الدفاع عن المدينة. وابتعدت جبهة القتال منذ ذلك الحين بنحو 130 كيلومتراً عن المدينة. من جهته قال كوليبا إنّ "خاركيف أصبحت الآن رمزاً للهجمات الأوكرانية المضادّة الناجحة التي تثبت أنّ أوكرانيا يمكنها الانتصار بمساعدة كافية من شركائها". وأضاف: "ليس لديّ شك في أنّ أوكرانيا ستتلقّى دبابات ألمانية من نوع ليوبارد، لأنّ الحكومة الفدرالية تعرف في أعماقها أنّها ضرورية". 06:29 مساعدات ألمانية إضافية وفي خاركيف، قالت بيربوك التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها "وصديقها"، إنّه بإمكان الأوكرانيين "الاعتماد على تضامننا ودعمنا"، مشيرة إلى أنّ برلين قدّمت لكييف "حزمة جديدة" من المساعدات من بينها 20 مليون يورو لإزالة الألغام ومبلغ مساوٍ لتطوير قدرة الأوكرانيين على الاتصال بخدمة الإنترنت التي تؤمّنها شبكة ستارلينك للأقمار الاصطناعية. كما أعلنت الوزيرة عن شحنات جديدة من المولّدات الكهربائية المخّصصة للبنى التحتية الأوكرانية التي قصفتها روسيا بشكل منهجي. 06:27 مجموعة فاغنر الروسية تقول إنها تسيطر على بلدة سوليدار الأوكرانية والقتال مستمر ذكرت وكالات أنباء روسية أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قال يوم الثلاثاء إن قواته سيطرت على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا لكن القتال مستمر. وقالت أوكرانيا في وقت سابق يوم الثلاثاء إن قواتها ما زالت صامدة رغم الهجوم الروسي.

وزيرة الخارجية الألمانية رفقة نظيرها الأوكراني خلال جولة في خاركيف STR/AFP or licensors

ومساء الثلاثاء أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه سحب الجنسية الأوكرانية من فيكتور ميدفيدشوك، رجل الأعمال الثري والصديق المقرّب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي اتهمّته كييف بالخيانة العظمى.

وهذا النائب السابق البالغ من العمر 68 عاماً والمولود في سيبيريا كان يعتبر رجل الرئيس الروسي في أوكرانيا، وقد اعتقلته السلطات الأوكرانية لأكثر من خمسة أشهر قبل أن تسلّمه لروسيا في عملية تبادل أسرى جرت في نهاية أيلول/ سبتمبر 2022.

وفي خطابه المسائي اليومي، برّر زيلينسكي قراره سحب الجنسية من مدفيدشوك بالقول إنّه "إذا اختار نواب الشعب خدمة القتلة الذين أتوا إلى أوكرانيا وليس الشعب الأوكراني، فنحن سنتّخذ الإجراءات المناسبة".