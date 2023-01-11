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فرنسا
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عدة جرحى طعنا بسكين في محطة غار دو نور في باريس

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع الحادث
عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع الحادث   -   حقوق النشر  AFP

أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا على ما أفادت مصادر في الشرطة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

ويجرى إحصاء الجرحى راهنا.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".