خطة الحدود الأميركية تهدد بتقويض حقوق الإنسان الأساسية (الأمم المتحدة)

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء من أن خطة جديدة لضبط الحدود الأميركية تهدد بتقويض أسس حقوق الإنسان العالمية وقانون اللاجئين.

وقال تورك في بيان إن "حق طلب اللجوء من حقوق الإنسان، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه الأشخاص أو وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم إلى حدود دولية"، محذرا من أن التدابير الجديدة "تتعارض على ما يبدو مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".