شاهد: سفينة أمريكية تفرغ عشرات المدرعات في ميناء هولندي لتعزيز قوات الناتو

نشرت وزارة الدفاع الهولندية شريطا مصورا، يظهر عملية إفراغ سفينة شحن أمريكية لعشرات المدرعات والآليات العسكرية في مرفإ فليسين، حيث من المقرر أن تتوجه تلك الآليات إلى بولندا وليتوانيا، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ورغم أن وصول تلك المعدات إلى هولندا جزء من تناوب في مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي، إلا أن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً كبيراً قال لوكالة فرانس برس، إن انتشار واشنطن العسكري مهم جداً في سياق ما يحدث اليوم في أوكرانيا. وتظهر في الصور مدرعة برادلي إم-2 التي وعدت الولايات المتحدة بتزويد الجيش الأوكراني بالعشرات منها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي [الناتو] سابقاً الأربعاء تأسيس قوة مشتركة هدفها حماية البنى التحتية الرئيسية في وجه التهديدات التي تشكلها روسيا.

وتأتي الخطوة بعد هحمات تخريبية استهدفت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 العام الماضي، حيث يسعى التكتلان إلى تعزيز الأمن الدفاعي للقارة الأوروبية على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أوخر شباط-فبراير 2022.

وتعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الثلاثاء زيادة دعمهما لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في وجه الغزو الروسي، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولطالما سعى الحلف والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بينهما واكتسبت تلك المساعي زخماً جراء دعم دول الغرب لأوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا".

وفي وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعقد اجتماعا مع حلفائها في ألمانيا الأسبوع القادم، لجولة محادثات جديد بشأن دعم أوكرانيا عسكرياً.