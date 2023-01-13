English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المجر

فيديو: مسلح يقتل شرطيا ويصيب إثنين آخرين بسكين في بودابست

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة لرقيب الشرطة بيتر باومان الذي قتل الخميس، في مقر الشرطة المجرية في بودابست، المجر
صورة لرقيب الشرطة بيتر باومان الذي قتل الخميس، في مقر الشرطة المجرية في بودابست، المجر   -   حقوق النشر  Zoltan Mathe/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

أفاد بيان للشرطة في المجر يوم الجمعة بأن رجلا أصاب بسكين ثلاثة رجال شرطة بالعاصمة بودابست في وقت متأخر يوم الخميس، وأن أحدهم توفي في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى.

وقال الادعاء إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول اقتحام شقة في مبنى سكني ببودابست عندما تم استدعاء الشرطة، وعندما حاول رجال الشرطة الثلاثة اعتقاله، طعنهم الرجل بسكين وحاول الهرب إلى الشارع حيث أطلق شرطي رابع النار على قدمه.

وقال المدعي العام بال فورشت في إفادة صحفية "لم يكن عملا إرهابيا" مضيفا أن تحقيقا بدأ.

وقال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء للإذاعة الحكومية في وقت سابق يوم الجمعة إن الحكومة ستساعد أسرة الشرطي القتيل البالغ من العمر 29 عاما.

المصادر الإضافية • رويترز