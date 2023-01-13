فيديو: مسلح يقتل شرطيا ويصيب إثنين آخرين بسكين في بودابست

أفاد بيان للشرطة في المجر يوم الجمعة بأن رجلا أصاب بسكين ثلاثة رجال شرطة بالعاصمة بودابست في وقت متأخر يوم الخميس، وأن أحدهم توفي في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى.

وقال الادعاء إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول اقتحام شقة في مبنى سكني ببودابست عندما تم استدعاء الشرطة، وعندما حاول رجال الشرطة الثلاثة اعتقاله، طعنهم الرجل بسكين وحاول الهرب إلى الشارع حيث أطلق شرطي رابع النار على قدمه.

وقال المدعي العام بال فورشت في إفادة صحفية "لم يكن عملا إرهابيا" مضيفا أن تحقيقا بدأ.

وقال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء للإذاعة الحكومية في وقت سابق يوم الجمعة إن الحكومة ستساعد أسرة الشرطي القتيل البالغ من العمر 29 عاما.