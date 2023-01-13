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طائرة رايز ريكون Ryse Recon المخصصة للمزارعين.
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بدون تعليق: ابتكار طائرة صغيرة للمزارعين وملاك الأراضي

في آخر ابتكار تكنولوجي، كشفت شركة رايز إيرو تكنولوجيز - Ryse Aero Technologies عن طائراته الصغيرة الموجهة للمزارعين. طائرة رايز ريكون Ryse Recon تعمل بست محركات مستقلة وستة بطاريات قابلة للإزالة. تبلغ السرعة القصوى للطائرة 63 ميلًا في الساعة والحد الأقصى لوقت الرحلة حوالي 25 دقيقة.

في آخر ابتكار تكنولوجي، كشفت شركة رايز إيرو تكنولوجيز - Ryse Aero Technologies عن طائراته الصغيرة الموجهة للمزارعين. طائرة رايز ريكون Ryse Recon تعمل بست محركات مستقلة وستة بطاريات قابلة للإزالة. تبلغ السرعة القصوى للطائرة 63 ميلًا في الساعة والحد الأقصى لوقت الرحلة حوالي 25 دقيقة.

viber

يقول ميك كويتز من رايز إيرو تكنولوجيز إن الطائرة تستهدف على وجه التحديد المزارعين وملاك الأراضي وغيرهم في القطاع الزراعي، الذين سيكونون قادرين على القيام برحلات قصيرة عبر ممتلكاتهم. من المتوقع أن يبلغ سعر الطائرة 150 ألف دولار ومن المتوقع أن يبدأ أول تسليم في الربع الأخير من العام الجاري 2023.

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