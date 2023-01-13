شاهد: تجمع شعبي بإشراف الرئيس الصومالي في مقديشيو ضد حركة الشباب

نظم الخميس في العاصمة الصومالية مقديشيو، تجمع حاشد مدعوم من الحكومة، لتشجيع الناس على الانضمام إلى الانتفاضة ضد المتطرفين من حركة الشباب في الصومال، وذلك تزامنا استمرار الهجوم العسكري ضد المجموعة المتشددة.

وقال رئيس بلدية مقديشيو يوسف حسين جمالي، المعروف باسم مدال، إن تجمع يوم الخميس، كان واحدا من التجمعات النادرة القليلة التي نُظمت في مقديشيو، والهادفة في المقام الأول إلى إظهار الدعم الشعبي للحكومة في حربها ضد حركة الشباب.

شن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، بعد انتخابه العام الماضي، هجوماً عسكرياً على حركة الشباب، بدعم من بعض الميليشيات المحلية التي استعادت السيطرة على بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة المتطرفين.

وتعهد الرئيس في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد بالقضاء على حركة الشباب هذا العام. ونفت حركة الشباب الأسبوع الماضي الاتصال بالحكومة الصومالية بعد أن ادعى نائب وزير الدفاع أن المتطرفين طلبوا التفاوض لأول مرة.

وقال مسؤول في حركة الشباب، لم يذكر اسمه، من الوحدة الإعلامية للجماعة، لموقع مؤيد للشباب في تعليقات نُشرت يوم الأحد إنه لم تكن هناك محادثات.

حركة الشباب هي فرع من تنظيم القاعدة، نفذت منذ أكثر من عقد تفجيرات بارزة في العاصمة الصومالية، وسيطرت على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد، مما يعقد الجهود لإعادة بناء الدولة بعد عقود من الصراع. .