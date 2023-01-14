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إيران
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إيران تنفذ حكم الإعدام في حق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس (القضاء)

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بقلم:  يورونيوز
إيران تنفذ حكم الإعدام في حق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس (القضاء)

نفذت إيران السبت حكم الإعدام في حق إيراني بريطاني متهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية كما أعلنت السلطة القضائية. وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان أونلاين" أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته ب"الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية".

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والجمعة قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن إيران يجب أن لا تمضي قدما في إعدام أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني. ووصفت بريطانيا حكم الإعدام بأن له دوافع سياسية وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

المصادر الإضافية • الوكالات