أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا في يومها ال325.. روسيا تضرب منشآت حيوية في كييف وتعترف بمشاركة فاغنر

أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا في يومها ال325.. روسيا تضرب منشآت حيوية في كييف وتعترف بمشاركة فاغنرمحادثة
352 يوما على بداية الغزو الروسي.. إليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا
سُمع دوي انفجارات عدة صباح السبت في كييف حيث تحدث مسؤولون أوكرانيون عن عمليات قصف استهدفت بنى تحتية أساسية، بينما ما زال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الصغيرة الواقعة في شرق البلاد بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها ونفي أوكرانيا هذه المعلومات.
وتستعر المعارك منذ أشهر داخل باخموت وحولها، لكنها أصبحت أعنف في الأيام الأخيرة. وكان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أعلن الأربعاء استيلاء قوته على سوليدار قبل أن تنفي ذلك كييف ثم الجيش الروسي نفسه.
وزارة الدفاع الروسية تؤكد مشاركة عناصر مليشيا فاغنر في معركة سوليدار
اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات فاغنر قد شاركت في معركة الاستيلاء على مدينة سوليدار. وكانت الوزارة لم تأت على ذكر المليشيا في مؤتمر صحفي سابق لكن متحدثا آخر قال في وقت لاحق إن السيطرة على المدينة تمت بمشاركة قوات روسية مختلفة وأن الهجوم المباشر على بعض مباني سوليدار قد تم بواسطة "متطوعين من كتيبة قوات فاغنر" حسب قوله.
انفجارات في كييف وقصف يستهدف بنى تحتية رئيسية (مسؤولون أوكرانيون)
هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية صباح السبت قبل أن تدوي صفارات الإنذار. وقال كيريلو تيموشنكو نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن ضربة صاروخية استهدفت منشأة حيوية. بدوره أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو على حسابه في منصة تلغرام أن الانفجارات وصل دويُّها حتى منطقة دنيبروفسكي الواقعة على الضفة الغربية من العاصمة الأوكرانية.
ولم يتضح بعد إن كانت الانفجارات بسبب الغارات الصاروخية أو نظام الدفاعات الجوية الأوكرانية. وتعتبر هذه الغارة الأولى من نوعها على العاصمة كييف منذ ليلة رأس السنة الميلادية.