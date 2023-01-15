صحيفة: رئيس وزراء العراق يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

وأضاف أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وكشف السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر- تشرين الأول الماضي، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل، مضيفًا أن العراق يأمل في تطوير علاقات جيدة مع واشنطن كتلك التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.

كما قال السوداني للصحيفة "لا أعتبر بناء علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة أمرا مستحيلا".