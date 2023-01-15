رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز روابط الشراكة التجارية والعسكرية

حظي الأحد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لدي وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة بترحيب مميز، حيث يأمل في توسيع آفاق الشراكة وتعزيز مبيعات سيول العسكرية إلى أبو ظبي وصل يون إلى قصر الوطن في أبو ظبي مع زوجته وكان في استقباله الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى منصبه في مايو- أيار الماضي بعد أن شغل منصب الحاكم الفعلي للبلاد لسنوات. ويستهل يون زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

تأتي زيارة يون في الوقت الذي تعقد فيه كوريا الجنوبية صفقات تجارية بمليارات الدولارات وترسل قوات خاصة للدفاع عن الإمارات وهي السياسة التي أثارت عدة انتقادات في عهد سلفه الليبرالي مون جاي إن.

ويحاول الزعيم المحافظ مضاعفة الروابط العسكرية خاصة وسط التوتر مع إيران المجاورة التي أدت بالفعل إلى احتجاز طهران لناقلة نفط كورية جنوبية في العام 2021.

تعتمد كوريا الجنوبية على الإمارات في مجال الطاقة حيث تزودها بحوالي 10 بالمئة من إمداداتها من النفط الخام. كما أبرمت سيول سلسلة من الصفقات مع أبو ظبي خارج قطاع النفط من أجل تعزيز علاقاتها.

تجاوزت التبادلات التجارية بين كوريا الجنوبية مع الإمارات العربية في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات خاصة في مجال السيارات والمواد والسلع الأخرى. وقبل زيارة يون، وصف المسؤولون الكوريون الزيارة بأنها تسعى إلى توطيد العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية السبت عن مسؤول رئاسي رفض الكشف عن اسمه قوله إنه سيتم الاتفاق على صفقة أسلحة. ومن المتوقع أن يلقي يون كلمة عقب المنتدى الإماراتي الكوري المزمع عقده الإثنين، كما سيلتقي بمسؤولين حكوميين ويزور مشاريع تنموية خلال زيارته.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام، ستتركز المناقشات بين الرئيسين حول الطاقة النووية وتغير المناخ والصحة وقطاع الفضاء والزراعة الذكية والثقافة.