الغزو الروسي: انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية ولندن تعد كييف بدبابات ثقيلة

اضطرت أوكرانيا إلى قطع التيار الكهربائي في معظم المناطق السبت إثر ضربات روسية أسفرت إحداها عن مقتل 14 شخصا وإصابة 64 في مبنى سكني في الشرق الأوكراني، فيما أعلنت لندن عزمها على منح دبابات ثقيلة إلى كييف التي تؤكد أنها تحتاجها بشدّة.

وإثر هذا الإعلان البريطاني، قالت موسكو إن شحنة الأسلحة هذه "لن تُسرّع بأي حال من الأحوال إنهاء الأعمال العدائية العسكرية، بل ستكثّفها فقط، وتتسبب في مزيد من الضحايا"، بحسب بيان صادر عن سفارة روسيا في لندن السبت.

وأطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا السبت، بحسب مسؤولين أوكرانيين.