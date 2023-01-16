إقرار النائب الأوروبي مارك تارابيلا بعدم إعلانه عن زيارة مدفوعة التكاليف إلى قطر

أقر محامي النائب الإشتراكي في البرلمان الأوروبي، البلجيكي مارك تارابيلا، والمشتبه به في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي (قطر غيت)، بعدم إعلان موكله عن رحلة عمل قام بها إلى قطر في عام 2020.

طلبت السلطات البلجيكية رفع الحصانة عن تارابيلا، رغم عدم توجيه أي تهم بعد ضده في هذه القضية، لكن النائب البجيكي مقرب من بيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق الذي تمت مصادرة 600 ألف يورو نقدًا، عثر عليها في منزله، كجزء من التحقيق.

وقالت النائبة الاشتراكية ماريا أرينا، وهي عضوة في البرلمان البلجيكي،الأسبوع الماضي، إنها "نسيت" الإعلان عن رحلة مماثلة مدفوعة التكاليف إلى قطر العام الماضي.

ومن المقرر أن تكشف رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا النقاب عن مقترحات لمكافحة الفساد داخل البرلمان في وقت لاحق اليوم.

واجتمعت ميتسولا ورؤساء الكتل السياسية البرلمانية يوم الخميس لمناقشة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، والتي ستقدمها رئيسة البرلمات الأوروبي اليوم.

وشنت الشرطة البلجيكية، في ديسمبر/كانون الأول، سلسلة من المداهمات على عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء من جماعات الضغط، واستردت ما مجموعه 1.5 مليون يورو نقدًا. وتم القبض على أربعة مشتبه بهم، من بينهم اليونانية، إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي .