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الصين

انفجار مصنع كيماويات صيني يسفر عن مقتل خمسة على الأقل

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بقلم:  يورونيوز
عناصر الإطفاء بعد انفجار في مصنع في محافظة شيانغشوي في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.2019
عناصر الإطفاء بعد انفجار في مصنع في محافظة شيانغشوي في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.2019   -   حقوق النشر  Chen Feng/Xinhua

أدى انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان ثمانية آخرين، على ما ذكرت محطة سي سي تي في الحكومية الاثنين.

ووقع الانفجار بعد ظهر الأحد داخل مصنع في محافظة بانشان بمقاطعة لياونينغ، بحسب المحطة التي أكدت أن "الحريق تحت السيطرة حاليا".

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى.

وبحسب سي سي تي في، نشر أكثر من 330 عنصر إطفاء للسيطرة على الحريق.

عدم التزام قواعد السلامة

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط قتيلين و34 جريحا و12 مفقودا.

الحوادث الصناعية شائعة في الصين وغالبا ما تنتج من عدم التزام قواعد السلامة.

في تشرين الثاني/نوفمبر قُتل 38 شخصا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.

وأدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومترا من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصا وتدمير منازل على مسافة كيلومترات عدّة، في آذار/مارس 2019.

وفي 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.

المصادر الإضافية • أ ف ب