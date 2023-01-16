سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين ومقتل سائقها

اصطدمت سيارة ببوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين مساء الأحد مما أسفر عن مقتل سائقها جراء الحادث على ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية.

ووصلت السيارة من جادة أونتر دين ليندن واصطدمت بنصب برلين الشهير حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا حسب الشرطة التي قالت إن "التحقيق جار حول هوية السائق وملابسات الحادث".

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية صورة لسيارة سوداء لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالبوابة مطوّقة. وتقع بوابة براندنبورغ في قلب العاصمة الألمانية على الحدود التي كانت تقسم برلين الشرقية والغربية، وقد استحالت رمزا للوحدة الألمانية.

وشهدت البوابة التي كثيرا ما كانت تمثل ملتقى لتجمعات الألمان "استراحة قسرية" على خلفية إغلاقها بسبب ​جائحة كورونا​، وافتتحت مؤخرا لتنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية ولكن بأعداد أصغر مما كانت عليه في السنوات السابقة للجائحة وذلك بدافع الحذر من الوباء.