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الضفة الغربية

مسعفون: مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية
الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية   -   حقوق النشر  AP Photo

قال مسعفون وشهود إن القوات الإسرائيلية قتلت يوم الاثنين فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى اشتباكات مع سكان.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ أن كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية ردا على سلسلة من هجمات الشوارع في مدنها العام الماضي.

وقال مسعفون فلسطينيون إن الفتى قتل بالرصاص في مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من بيت لحم خلال ما وصفه شهود بأنه مواجهة بين جنود إسرائيليين وأشخاص يلقون بالحجارة. 

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفتى قد شارك في المواجهة.

وقال الجيش إن القوات فتحت النار بعد أن هاجمها فلسطينيون بالحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة بدائية الصنع. ولم ترد أنباء عن إصابات في صفوف الإسرائيليين.