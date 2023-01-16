شاهد: اصطدام حوالى 50 سيارة على طريق سريع بالقرب من سيول

اصطدمت قرابة 50 سيارة على طريق سريع بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية ليلة الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات. وأكد هوانغ تاي-جيون المسؤول في إدارة الإطفاء بمدينة بوتشيون أن 47 سيارة على الأقل تضررت في الحادث على طريق جوري-بوتشيون السريع، نظرا لوجود كمّ كبير من الجليد الذي غطى الطريق.

وأكدت مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى مكان الحادث تعرض حافلة، كانت بين السيارات وكانت تقلّ مسافرين، إلى أضرار من الجهات الأمامية والخلفية بعد أن أدت ضربات التصادم المتعددة إلى تخريب بعض أجزائها.

وأشار كيم دونغ وان، المسؤول في إدارة الإطفاء في مقاطعة جيونغ جي الشمالية، إلى أن ثلاثة على الأقل من سائقي السيارات أصيبوا بجروح خطيرة وتوفي شخص آخر نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لسكتة قلبية. وأضاف أن 29 شخصا آخرين تلقوا الإسعافات في المستشفيات بسبب تعرضهم لإصابات طفيفة.

وأوضح هوانغ أن عمال الإنقاذ استخدموا حافلات لنقل عدد غير محدد من الأشخاص الذين ثبُت أن إصاباتهم ليست خطيرة بما يكفي لتلقيهم العلاج بالمستشفى، إلى منازلهم.

ووقع الحادث بالقرب من جزء من الطريق السريع المؤدي إلى مدينة بوشيون، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترًا شمال العاصمة سيول. ويعد الحادث الأكبر من بين العديد من حوادث المرور التي وقعت في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الظروف المناخية حيث تساقطت كميات معتبرة من الثلوج والجليد على الطرقات.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، اصطدمت سبع سيارات بمحاذاة نفق على الطريق السريع بالقرب من مدينة جانغنيونغ الساحلية الشرقية،مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.