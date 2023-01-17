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روسيا البيضاء

بدء محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
سفيتلانا تيخانوفسكايا
سفيتلانا تيخانوفسكايا   -   حقوق النشر  AP Photo

بدأت محاكمة غيابية للناشطة والمعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا في مينسك الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية، وذلك في الوقت الذي يقوم نظام ألكسندر لوكاشنكو بقمع المعارضة.

وقالت الوكالة إنّ تيخانوفسكايا التي أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020 في بيلاروس، تواجه مجموعة من التهم بما في ذلك الخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة" وإنشاء وقيادة منظمة متطرفة.

وأرغمت الناشطة البالغة 40 عاما على مغادرة بلادها والانتقال إلى ليتوانيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع فرانس برس في دافوس في وقت سابق هذا الأسبوع، اعتبرت تيخانوفسكايا المحاكمة "مهزلة" وقالت إنها لم تتمكن من الحصول على وثائق المحكمة قبل الإجراءات القضائية.

ويحاكم معها غيابيا أيضا حلفاؤها السياسيون ماريا موروز وبافل لاتوشكو وأولغا كوفالكوفا وسيرغي ديلفسكي.