مصدر دبلوماسي: المواطن الفرنسي الإيرلندي المحتجز في إيران "في حالة صحية حرجة"

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المواطن الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان المحتجز منذ تشرين الأول/أكتوبر في إيران والذي ينفّذ إضرابًا عن الطعام والشراب، هو "في حالة صحية حرجة".

وقال المصدر إن "مؤشرات خطيرة إلى إرهاب جسدي ونفسي" تظهر عليه، بدون تحديد ما إذا كانت حياته مهدّدة. وأكد أن السلطات الإيرانية ترفض حتى الآن الإفراج عن فيلان لأسباب صحية رغم مطالبة السلطات الفرنسية والإيرلندية بذلك.