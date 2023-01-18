دب قطبي يقتل سيدة وفتى في ألاسكا في حادثة نادرة

أعلنت سلطات الأسكا مقتل امرأة وطفل، الثلاثاء، خلال هجوم دب قطبي في قرية نائية على الساحل الغربي للولاية الأميركية، في حدث نادر من نوعه.

وقالت شرطة الولاية في بيان إنه "بحسب المعلومات الأولية"، دخل الدب إلى قرية ويلز الصغيرة التي تقطنها مجموعات من السكان الأصليين على ضفاف مضيق بيرينغ، و"طارد العديد من السكان".

وأضافت الشرطة أن "الدب هاجم امرأة وفتى وقتلهما"، قبل "القضاء على الحيوان بنيران أحد السكان"، موضحة أن الجهات المعنية ستتوجه إلى مكان الحادث "بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك".

وذكّرت "أنكوراج ديلي نيوز"، كبرى الصحف في ألاسكا، بهجوم قاتل نفذه دب قطبي في الولاية في عام 1990. وبحسب منظمة "بولار بيرز إنترناشونال" غير الحكومية، قُتل 20 شخصاً في 73 هجوماً لدببة قطبية بين عامي 1870 و2014، فيما وتيرة هذه الهجمات آخذة في الازدياد.

وفي ألاسكا، يقتصر نطاق وجود الدببة القطبية على السواحل الشمالية والغربية البعيدة للولاية. ويشكل تغير المناخ، الذي يتسبب بذوبان موئلها الرئيسي، أي الطوف الجليدي، تهديداً لبقاء الدببة.