أوكرانيا تعلن عن مقتل وزير الداخلية في تحطم مروحية قرب كييف

09:02

أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات قتالية ألمانية

تقترب أوكرانيا من نيل موافقة ألمانيا على حيازة دباباتها القتالية الحديثة لمواجهة القوات الروسية التي تغزو أراضيها فيما حصلت بالفعل على تعهد بإمدادها بمزيد من صواريخ باتريوت الدفاعية في الوقت الذي يستعد فيه حلفاؤها للانتقال للمرحلة التالية من الحرب.

وتُعد دبابات ليوبارد 2 الألمانية الموجودة في نحو 20 دولة واحدة من أفضل المجنزرات في الغرب. وتزن الدبابة الواحدة أكثر من 60 طنا ومزودة بمدفع عيار 120 ملليمترا ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وتقول أوكرانيا التي تعتمد اعتمادا أساسيا على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية من طراز (تي-72) إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها البرية قدرة أكبر على الحركة والحماية قبل هجوم روسي كبير متوقع، بالإضافة إلى مساعدتها على استعادة السيطرة على بعض أراضيها.

كانت ألمانيا أشد المعارضين الغربيين لتزويد أوكرانيا بالدبابات لكن وزيرا بالحكومة قال يوم الثلاثاء إن هذه القضية ستكون الأولى التي يبت فيها وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس.

وسيعقد بيستوريوس لقاء يوم الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن قبيل اجتماع لهما مع العشرات من وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.