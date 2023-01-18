أوكرانيا تعلن عن مقتل وزير الداخلية في تحطم مروحية قرب كييف

أوكرانيا تعلن عن مقتل وزير الداخلية في تحطم مروحية قرب كييفمحادثة
قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.
وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.
ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا:
مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.
وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.
16 قتيلًا منهم طفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف
أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات قتالية ألمانية
تقترب أوكرانيا من نيل موافقة ألمانيا على حيازة دباباتها القتالية الحديثة لمواجهة القوات الروسية التي تغزو أراضيها فيما حصلت بالفعل على تعهد بإمدادها بمزيد من صواريخ باتريوت الدفاعية في الوقت الذي يستعد فيه حلفاؤها للانتقال للمرحلة التالية من الحرب.
وتُعد دبابات ليوبارد 2 الألمانية الموجودة في نحو 20 دولة واحدة من أفضل المجنزرات في الغرب. وتزن الدبابة الواحدة أكثر من 60 طنا ومزودة بمدفع عيار 120 ملليمترا ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.
وتقول أوكرانيا التي تعتمد اعتمادا أساسيا على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية من طراز (تي-72) إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها البرية قدرة أكبر على الحركة والحماية قبل هجوم روسي كبير متوقع، بالإضافة إلى مساعدتها على استعادة السيطرة على بعض أراضيها.
كانت ألمانيا أشد المعارضين الغربيين لتزويد أوكرانيا بالدبابات لكن وزيرا بالحكومة قال يوم الثلاثاء إن هذه القضية ستكون الأولى التي يبت فيها وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس.
وسيعقد بيستوريوس لقاء يوم الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن قبيل اجتماع لهما مع العشرات من وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.
سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف
سقط عدد من الضحايا في تحطّم مروحية صباح الأربعاء قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلن حاكم المنطقة.
وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام "في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (...) هناك ضحايا". وأضاف "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".
هولندا تعلن عزمها دعم أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الثلاثاء عزمه المشاركة في الجهود الألمانية والأميركية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز باتريوت، منددا بالقصف الروسي "المروع" الذي استهدف مبنى سكنيا في دنيبرو.
وقال روته للرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت".
وتمتلك هولندا أنظمة باتريوت الأميركية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان روته يقصد إرسال بطارية باتريوت الى أوكرانيا أو مجرد دعم لوجستي.
وأعلنت ألمانيا في 5 كانون الثاني/يناير أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة في إرسال نظام بطارية باتريوت إلى أوكرانيا. ومع ذلك اعتبر روته لاحقا في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" أن المساعدة "لا ينبغي أن تكون نظاما كاملا".
وأضاف "يمكن أن تكون أيضا عتادا يشكل جزءا من النظام"، مشيرا أيضا إلى الدعم في مجال "التدريب".
وأكد "سنكون جزءا من التحالف مع ألمانيا والولايات المتحدة".
بريطانيا ترى "واجبا أخلاقيا" في تزويد أوكرانيا بالدبابات وواشنطن تتعهد بمساعدات جديدة
أكدت بريطانيا الثلاثاء أن قرارها تزويد أوكرانيا بالدبابات لدعم جهود كييف الحربية ضد روسيا هو "واجب أخلاقي"، في حين أعلنت الولايات المتحدة أن المزيد من المساعدات العسكرية في طريقها الى هناك.
واعتبر وزير الخارجية جيمس كليفرلي خلال زيارة الى واشنطن أن بريطانيا بكونها أول دولة توافق على طلب كييف تزويدها دبابات غربية إنما تبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال امام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "ما على بوتين أن يفهمه هو أنه سيكون لدينا الثبات الاستراتيجي للبقاء الى جانبهم حتى تنفيذ المهمة. وأفضل ما بامكانه أن يفعله لحفظ حياة جنوده هو الإدراك بأننا سندعم الأوكرانيين حتى تحقيق النصر".
وحذر "كل هذا يكلف الكثير من الأرواح وأكثر بكثير من حيث المال إذا سمحنا لهذه الحرب بأن تكون حرب استنزاف طويلة".
وتابع "هناك أكياس جثث عائدة من الجبهة لروس وكذلك لأوكرانيين. لذا فإن الواجب الأخلاقي هو وضع نهاية لهذا".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن السبت أن حكومته ستسلّم "خلال الأسابيع المقبلة" 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" لأوكرانيا.
من جهته رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد لقائه كليفرلي بقرار بريطانيا إرسال دبابات.
مفوضة روسية تنفي الحديث عن تبادل كبير للأسرى مع أوكرانيا
قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا يوم الثلاثاء إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى.
كان مسؤول تركي قد قال يوم الاثنين إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص، وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم.
وقالت موسكالكوفا عبر تيليجرام "خلال مفاوضاتي مع دميترو لوبينيتس في أنقرة، لم يكن هناك أي حديث عن التبادلات، وأؤكد دائما أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".
وأضافت "علاوة على ذلك، أعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا".