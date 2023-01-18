الرئيس الفنزويلي يزعم أن لقب ملكة جمال الكون لهذا العام سُرق من مواطنته دودامل

زعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تاج ملكة جمال الكون لعام 2022 "سُرق" من مواطنته أماندا دودامل، ما زاد من الانتقادات الموجهة لنتائج المسابقة التي فازت فيها الأمريكية من أصل فلبيني آر بوني غابرييل.

وقالنيكولاس مادورو في تصريحاتٍ بثتها قناة "في تي في" الحكومية: "لقد فازت أماندا دودامل بأغلبية ساحقة، لا توجد ثمة عملية سرقة مثل تلك التي جرت"، في إشارة ضمنية منه إلى أن ما حصل هي سرقة واضحة وموصوفة.

وكانت غابرييل التي توّجت ملكة جمال فنزويلا في العام 2021 من أبرز المتنافسات في مسابقة جمال الكون الـ71 التي أقيمت السبت الماضي في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية، لكنّها حلّت في مركز الوصافة الأولى، فيما حلت أندرينا مارتينيز من جمهورية الدومينيكان في مركز الوصافة الثانية.

وأثارت مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام ردود فعل مثيرة للجدل بعدما تمّ التشكيك بنتائجها التي وُصفت بـ"المزوّرة" الأمر الذي نفته الرئيسة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال الكون إيمي إمريش، وقالت إنها ادعاءات "سخيفة".

وأضافت إيمي إمريش أن "واحدة من أكبر أربع شركات التدقيق في الولايات المتحدة فحصت النتائج وتحققت من حسن سير العملية"، مؤكدة على أن "الادعاءات، التي تعتبر ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل هي الفائز المفترض، لا أساس لها من الصحة"، حسب تعبيرها.

ويجدر بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم فوزاً بلقب ملكة جمال الكون، إذ فازت 9 نساء أمريكيات باللقب من ضمنهنّ آربوني غابرييل، فيما حققت فنزويلا الفوز باللقب الجمالي 7 مرات.