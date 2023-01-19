خليجي 25: العراق يتوج باللقب للمرة الرابعة بفوز قاتل على عُمان 3-2 بعد التمديد

توج العراق المضيف بلقبه الرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2 بعد التمديد الخميس في نهائي "خليجي 25" على استاد البصرة الدولي.

وبدا العراق في طريقه لحسم تتويجه الأول منذ 1988 في الوقت الأصلي بتقدمه منذ الدقيقة 24 بهدف إبراهيم بايش حتى الوقت بدل الضائع، لكن اليحيائي أدرك التعادل من ركلة جزاء، معوضاً بذلك ركلة جزاء أضاعها جميل اليحمدي (82). وبعد تقدم العراق مجدداً عبر أمجد عطوان (114)، عاد العمانيون للمعادلة بواسطة عمر محمد (119) لكن مناف يونس خطف الفوز في الوقت بدل الضائع.

في ما يلي سجل أبطال دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1970 بعد تتويج العراق بلقب النسخة الخامسة والعشرين على أرضه في مدينة البصرة:

- الدورة الخامسة والعشرون (العراق 2023): العراق

- الدورة الرابعة والعشرون (قطر 2019): البحرين

- الدورة الثالثة والعشرون (الكويت 2017): سلطنة عمان

- الدورة الثانية والعشرون (السعودية 2014): قطر

- الدورة الحادية والعشرون (البحرين 2013): الامارات

- الدورة العشرون (اليمن 2010): الكويت

- الدورة التاسعة عشرة (عمان 2009): عمان

- الدورة الثامنة عشرة (الامارات 2007): الامارات

- الدورة السابعة عشرة (قطر 2004): قطر

- الدورة السادسة عشرة (الكويت 2003): السعودية

- الدورة الخامسة عشرة (السعودية 2002): السعودية

- الدورة الرابعة عشرة (البحرين 1998): الكويت

- الدورة الثالثة عشرة (عمان 1996): الكويت

- الدورة الثانية عشرة (الامارات 1994): السعودية

- الدورة الحادية عشرة (قطر 1992): قطر

- الدورة العاشرة (الكويت 1990): الكويت

- الدورة التاسعة (السعودية 1988): العراق

- الدورة الثامنة (البحرين 1986): الكويت

- الدورة السابعة (عمان 1984): العراق

- الدورة السادسة (الامارات 1982): الكويت

- الدورة الخامسة (العراق 1979): العراق

- الدورة الرابعة (قطر 1976): الكويت

- الدورة الثالثة (الكويت 1974): الكويت

- الدورة الثانية (السعودية 1972): الكويت

- الدورة الأولى (البحرين 1970): الكويت

- المنتخبات المتوجة:

10 ألقاب: الكويت (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)

4 ألقاب: العراق (العراق 1979، 1984، 1988 و2023)

3 ألقاب: السعودية (1994، 2002، 2003-2004)، قطر (1992، 2004، 2014)

لقبان: الإمارات (2007، 2013)، عمان (2009، 2017-2018)

لقب: البحرين (2019)