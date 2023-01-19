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جامايكا

البطل الأولمبي بولت يسعى لاسترداد 12.7 مليون دولار اختفت من حسابه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
البطل الأولمبي يوسين بولت
البطل الأولمبي يوسين بولت   -   حقوق النشر  AP Photo

قال محامي البطل الأولمبي يوسين بولت إن العداء المعتزل يسعى لاسترداد أكثر من 12.7 مليون دولار فقدت من حسابه مع شركة استثمار جاميكية وإنه مستعد لرفع الأمر للقضاء إذا تطلب الأمر.

وأبلغ المحامي لينتون جوردون رويترز في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء أن بولت علم الأسبوع الماضي أن حسابه في (ستوكس اند سيكيوريتيز ليمتد) التي تتخذ من كينجستون مقرا لها انخفض إلى 12 ألف دولار بشكل غير مفهوم.

وأضاف "سنرفع الأمر إلى المحكمة" إذا لم تعد الشركة الأموال.

وتابع "إنها خيبة أمل كبيرة ونأمل أن يصل الأمر إلى حل بطريقة يستعيد بها السيد بولت أمواله وتمكنه من العيش في سلام".

وقالت الشركة في بيان صدر في 12 من الشهر الجاري إنها فطنت إلى قيام موظف سابق بالاحتيال وأحالت الأمر إلى الشرطة، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لتأمين الأصول وتعزيز إجراءات الحماية.

ولم ترد (ستوكس اند سيكيوريتيز) على الفور على رسالة بريد الكتروني أو اتصالات هاتفية للتعليق.

المصادر الإضافية • رويترز