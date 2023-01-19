بيع تمثال لطائر "تويتر" الشهير بمئة ألف دولار في مزاد

بيع في مقابل مائة ألف دولار تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه شركة "تويتر" شعاراً، خلال مزاد نظمته الأربعاء شبكة التواصل الاجتماعي، التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وعدة آلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز "@".

وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثّل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة "هيريتيج غلوبال بارتنرز" التي أشارفت على تنظيم المزاد عبر الإنترنت.

وكان إيلون ماسك قد فضّل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع من استحواذه على "تويتر" في مقابل 44 مليار دولار، الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.