فيديو: بناء ملاجئ للمعيشة مضادة للقصف الروسي في أوكرانيا

بدأ المقاولون في مدينة خاركيف الأوكرانية في بناء أقبية مصممة خصيصا لتحمل ضربات المدفعية الثقيلة. وهذه الأقبية ستكون بيوتا لتلبية الطلب المتزايد على الملاجئ الخاصة تحت الأرض.

الملاجئ التي بناها عمال "مشروع سخوف" هي وحدات قائمة بذاتها مع وسائل راحة كاملة مثل الحمامات والمطابخ ويمكنها أيضًا تحمل الضربات المباشرة من المدفعية من عيار 152 ملم.

أولكسندر شيرفا، مؤسس المشروع أشار إلى قيام فرق البناء بإنشاء الملاجئ تحت الأرض بشكل أعمق من خلال استخدام تعزيزات خرسانية أكثر سمكًا، قادرة على مقاومة الصواريخ الباليستية.

ولحدّ الآن فقد تلقى مطورو المشروع عدة طلبات للحصول على مساكن في هذه الملاجئ "المعززة". وسيستغرق إنشاء الملجأ الواحد حوالي شهرين. وبعد ذلك يقوم القيّمون على المشروع بدفنه تحت الأرض مع وضع أجزاء خرسانية فوق السقف لحمايته من القصف.

وتضم الملاجئ السكنية الجديدة مخزونا من الماء والطعام والكهرباء والتدفئة تكفي لمدة أسبوع من وتُمكن عائلة مكونة من 3 أشخاص من العسش بشكل مستقل تماما.

تبلغ مساحة الملجأ 17 مترًا مربعًا ويضم غرفة نوم ومطبخ وحمام وممر وغرفة خاصة بالمرافق الصغيرة. وتوجد إمدادات المياه والصرف الصحي والتهوية والتدفئة والكهرباء تحت الأرض. وتبلغ تكلفة هذا المنزل المحصن حوالي 60 ألف دولار.