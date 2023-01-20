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الولايات المتحدة الأمريكية

ماريلاند: العثور على جمجمة حوت متحجرة عمرها 12 مليون عام

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بقلم:  يورونيوز
الجمجمة المتحجرة عثر عليها رجل فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان أسماك قرش
الجمجمة المتحجرة عثر عليها رجل فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان أسماك قرش   -   حقوق النشر  AFP PHOTO / COURTESY OF CALVERT MARINE MUSEUM / CODY GODDARD

عُثِر عند شاطئ في خليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأميركية على متحجرة جمجمة حوت تعود إلى نحو 12 مليون عام، وفقاً لما أفاد به متحف محلي.

وأوضح متحف "كالفرت مارين ميوزيوم" في بيان أن رجلاً من ولاية بنسلفانيا يدعى كودي غودارد هو الذي اكتشف الجمجمة في تشرين الأول/أكتوبر فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان سمك القرش، وهو نشاط شائع في المنطقة.

وقال رئيس قسم علم المتحجرات في المتحف ستيفن غودفري: "شعرنا بأننا فزنا بكأس العالم لعلم الإحاثة!".

AFP PHOTO / COURTESY OF CALVERT MARINE MUSEUM / KEVIN SCHMIDT
قال الخبراء إن استخراج وتحريك الجمجمة التي كانت مغروسة في كتلة الرواسب استغرق شهرينAFP PHOTO / COURTESY OF CALVERT MARINE MUSEUM / KEVIN SCHMIDT

وأضاف أن "من غير المعروف حتى الآن إلى أي نوع من حيتان العصر الميوسيني" ينتمي الحوت الذي تعود إليه الجمجمة، مشيراً إلى أن معرفة ذلك لن تكون ممكنة "إلا عندما يصبح متاحاً درس الجمجمة".

وشرح المتحف أن استخراج وتحريك الجمجمة التي كانت مغروسة في كتلة من الرواسب استغرق شهرين. ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الكتلة نحو 295 كيلوغراماً.

وأشار المتحف إلى أنها المتحجرة الأكثر اكتمالاً لجمجمة حوت تم العثور عليها في منطقة كالفرت كليفس، مشيراً إلى أن اسم "كودي" الذي أُطلق عليها هو اسم مكتشفها. وأفاد غودفري بأن الجمجمة نُقلت إلى مختبر المتحجرات بالمتحف وسيستعان بأدوات خاصة لاستخراجها من الرواسب، وهي عملية تستغرق بضعة أشهر.

المصادر الإضافية • أ ف ب