القضاء الروسي يرفض دعوى رفعها المعارض نافالني بشأن ظروف سجنه

رفضت محكمة روسية دعوى رفعها المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون منذ سنتين، يقول فيها إن حسبه داخل زنزانة انفرادية أمرٌ غير قانوني، مؤكداً أنه يعيش ظروفاً سيئة للغاية في محبسه حيث كان تقدم سابقاً بدعاوى مماثلة رفضها القضاء الروسي.

وعُقدت جلسة المحكمة التي تحدث فيها أليكسي نافالني من زنزانته عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" وسط تقارير تؤكد تدهور حالته الصحية وفي وقت تصاعدت فيه حملات الدعم له من قبل أطباء ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان.

ونافالني البالغ من العمر 46 عاماً نزيلُ سجن يقع على أطراف بلدة فلاديمير التي تبعد 230 كيلومتراً شرق موسكو، تنفيذا لحكم قضائي صدر في آذار/مارس الماضي بحبسه 9 سنوات لإدانته بتهمة "الاحتيال"، التي يعتبرها محاولة لإخماد صوته المعارض لسياسات الرئيس فلاديمير بوتين.

وألقي القبض على نافالني في روسيا في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2021، لدى عودته إلى البلاد قادماً من ألمانيا بعدما تعرّض لمحاولة تسميم خطرة، اتهم الكرملين بتدبيرها.