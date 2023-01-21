تركيا تحث السويد على سحب تصريح لاحتجاج يشمل حرق المصحف

عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت عن أمله في ألا تسمح السلطات السويدية بتنظيم احتجاج يشمل حرق المصحف.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين: "مُنح هذا التصريح لذلك الشخص، على الرغم من كل تحذيراتنا. هذا العمل الحقير سيحدث في حوالي الساعة 1600 بالتوقيت التركي (1300 بتوقيت جرينتش)، وآمل أن تتخذ السلطات السويدية الإجراءات اللازمة حتى ذلك الحين وألا تسمح بذلك".

وأضاف أن الاحتجاج لا يمكن تصنيفه على أنه حرية تعبير.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نظيره السويدي لأنقرة أواخر الأسبوع قد ألغيت بعد أن منحت السلطات السويدية الإذن باحتجاجات في ستوكهولم.

View this post on Instagram A post shared by Rasmus Paludan (@lawlordofdenmark) على حسابه في موقع انستغرام، قال بالودان إنه "سيحرق القرآن" أمام السفارة التركية في ستوكهولم

راسموس بالودان سياسي ومحام سويدي دنماركي، وهو مؤسس حزب Stram Kurs "النهج الحازم" في الدنمارك المعادي للمهاجرين والمسلمين. ويحمل بالودان الجنسيتين الدنماركية والسويدية.