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العالم

انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو

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بقلم:  يورونيوز
جندي صومالي يسير في موقع هجوم بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، السبت 29 أكتوبر 2022.
جندي صومالي يسير في موقع هجوم بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، السبت 29 أكتوبر 2022.   -   حقوق النشر  AP

قالت شاهدة إن دوي انفجار سُمع قرب مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الأحد وأعقبه إطلاق نار.

وأوضحت فرح عبد الله التي تعمل في مكتب رئيس البلدية لرويترز "كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار". ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار.

وقال الشرطي عبد الله محمد "فجّر إرهابيون سيارة محملة متفجرات على جدار محيط بمركز تسوق مقديشو، بجوار مقر إدارة محافظة بنادر" فيما أفاد شهود أن إطلاق النار ما زال مستمرا قرب مقر رئاسة البلدية.

وتشن حركة الشباب الصومالية المتشددة هجمات متكررة بالقنابل والأسلحة النارية على أهداف في مقديشو وفي أنحاء البلاد.

وتخوض الحركة قتالا ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ 2006 وتسعى للإطاحة بها، ومن ثم حكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وكثفت حركة الشباب من الهجمات بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية مما يعكس قدرتها على البقاء في المشهد رغم إطلاق حكومة الرئيس حسن شيخ محمود لهجوم ضد مقاتلي الحركة الموالية لتنظيم القاعدة في أغسطس آب 2022.

المصادر الإضافية • وكالات