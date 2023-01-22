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هولندا

شاهد: الآلاف يحتفلون بيوم التوليب في أمستردام وسط أكثر من 200 ألف زهرة

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بقلم:  يورونيوز
الاحتفال بيوم التوليب في أمستردام
الاحتفال بيوم التوليب في أمستردام   -   حقوق النشر  AP Photo/Peter Dejong

خرج الآلاف من الهولنديين والزوار بمدينة أمستردام للاحتفال بيوم التوليب الذي يقام خلال  كل عام.

وشهد احتفال هذا العام زراعة أكثر من 200 ألف من زهور التوليب في حديقة ميدان المتحف (Museumplein) ليحاكي المشهد تفاصيل لوحة الرسام الهولندي الشهير يوهانس فرميير والمعروف باسم "عشيقة وخادمة".

بدأ الاحتفال بعرض ناري خاص بينما انتظر الحاضرون فرصة الحصول على زهور التوليب المجانية.

وساعد مزارعو الزهور المحترفون الزائرين في تكوين باقاتهم وإعطائهم نصائح عن كيفية زراعتها.

وتعتبر هولندا أكبر منتج في العالم لزهور التوليب حيث تزرع ما بين 1.7 و1.9 مليون زهرة توليب يتم تصديرها لأكثر من 100 دولة.