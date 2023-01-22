شاهد: تدريبات بحرية فرنسية هندية بمشاركة حاملة الطائرات "شارل ديغول"

نشرت البحرية الفرنسية مجموعة من الصور والمشاهد لحاملة الطائرات "شارل ديغول" التي تعمل بالطاقة النووية والتي شاركت في تدريبات مع البحرية الهندية والأمريكية في المحيط الهندي.

وأجريت التدريبات بين يومي 16 و20 يناير – كانون الثاني الجاري ضمن برنامج "فارونا" بمناسبة مرور 25 عاماً على الشراكة العسكرية بين فرنسا والهند.

وقالت السفارة الفرنسية لدى الهند في بيان إن "سفن البحرية الفرنسية المشاركة في التدريبات تتضمن حاملة الطائرات شارل دى غول ومجموعتها الجوية والعديد من الفرقاطات الفرنسية وطائرات الهليكوبتر وأنها ستشارك في تدريبات مكثفة عديدة".

وأضافت "أن الهدف من هذه التدريبات هو إعداد أطقم قوات الجانبين جيدا لمواجهة العديد من التحديات المشتركة والتدريب على سبل السيطرة الجوية والبحرية بصورة مشتركة، وأنها ستتضمن التدريب على عمليات إطلاق نار وإجراء مناورات قتالية جوية معقدة".