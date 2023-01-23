لحظة حاسمة لأوكرانيا.. الغرب يلح على ألمانيا لتزويد كييف بالدبابات وشولتس لم يحسم أمره بعد

لحظة حاسمة لأوكرانيا.. الغرب يلح على ألمانيا لتزويد كييف بالدبابات وشولتس لم يحسم أمره بعدمحادثة
أعلنت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك الأحد أنّ بلادها مستعدّة للسماح لبولندا بإرسال دبّابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تصرّ بشدّة على ضرورة تسليمها إيّاها، ممّا زاد الضغط على المستشار أولاف شولتس الذي لا يزال متردّدًا في اتّخاذ قرار حيال هذه المسألة.
غير أنّ القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى شولتس الذي رفض حتّى الآن التعليق على مسألة عمليّات التسليم غير المباشرة لهذه الدبّابات. كما أنّه لم يُعلّق على مسألة إرسال دبّابات ليوبارد مباشرةً من المخزون الألماني.
وبُعيد المقابلة التي أجرتها بيربوك، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من جانبه، في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" الألمانيّة، إنّ القرار في هذا الإطار "يعتمد على كثير من العوامل ويتمّ اتّخاذه في المستشاريّة". وبيستوريوس اشتراكي ديمقراطي مثل شولتس، وهو لم يُسأل عن التصريحات التي أدلت بها بيربوك.
وتتعرّض الحكومة الألمانيّة لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا دبّابات ليوبارد التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضدّ القوّات الروسيّة.
آخر التطورات للغزو الروسي لأوكرانيا في شهره الثاني عشر
قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية يوم الأحد إن حكومتها لن تقف في طريق بولندا إن أرادت إرسال دباباتها من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا فيما يمكن أن تكون انفراجة لكييف التي تريد الدبابات في قتالها أمام الغزو الروسي.
ويناشد مسؤولون أوكرانيون منذ أشهر الحلفاء الغربيين بتزويدهم بالدبابات الحديثة ألمانية الصنع ولكن برلين حتى الآن امتنعت عن إرسالها أو السماح للدول الأخرى بحلف شمال الأطلسي بإرسالها.
وقالت بيربوك لمحطة إل.سي.إي التلفزيونية الفرنسية عند سؤالها عما سيحدث إن مضت بولندا قدما وأرسلت دبابات ليوبارد 2 من دون موافقة ألمانيا "لم يتم توجيه هذا السؤال لنا في الوقت الراهن، ولكن إن سُئلنا فلن نقف عقبة في الطريق".
وذهبت تصريحات الوزيرة إلى مدى أبعد من التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس في قمة في وقت سابق من يوم الأحد في باريس وقال فيها إن جميع قرارات إرسال الأسلحة ستُتخذ بالتنسيق مع حلفاء منهم الولايات المتحدة.
وتواجه ألمانيا ضغوطا مكثفة للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. ولكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس متشكك بشكل تقليدي في المشاركات العسكرية وحذر من التحركات المفاجئة التي قد تتسبب في مزيد من التصعيد من جانب موسكو.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم الأحد إنه يتوقع قرارا في وقت قريب حول الدبابات، على الرغم من أنه تحدث بلهجة حذرة.
وقال بيستوريوس لتلفزيون الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية إن ألمانيا لن تتخذ قرارا متسرعا لأن هناك عوامل كثيرة لا بد وأن تأخذها الحكومة في حسبانها من بينها العواقب في الداخل بالنسبة لأمن الشعب الألماني.
وتقول أوكرانيا إن دبابات القتال الغربية المدرعة ستمنح القوات البرية الأوكرانية مزيدا من الحركة والحماية قبل هجوم روسي جديد تتوقعه كييف في المستقبل القريب. كما أنه سيساعد أوكرانيا على استعادة بعض الأراضي التي سقطت في يد روسيا.
وقال شولتس، حينما سُئل في مؤتمر صحفي خلال زيارة لباريس عن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا، إن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى الآن جرت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الغربيين. وأضاف "سنفعل ذلك في المستقبل".
زيلينسكي يتعهد بالتصدي بسرعة للفساد في أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.
وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.
ولأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة. وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة" سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي ، لكن كل ذلك سيكون عادلا".
وأضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تُدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.
180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الاوكراني بحسب النرويج
بعد عام تقريبا على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أوقعت المعارك 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها الأحد رئيس الأركان النرويجي.
واعلن رئيس الأركان النرويجي اريك كريستوفرسن في مقابلة مع قناة "تي في 2" أن "الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180 ألفا بين قتيل أو جريح".
وأضاف الجنرال النرويجي أن "الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل أو جريح. بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 الف مدني في هذه الحرب الفظيعة".
لم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.
ماكرون ردًا على سؤال حول احتمال إرسال دبابات لوكلير لأوكرانيا: "لا شيء مستبعدا"
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في حين تطلب كييف دبابات خصوصًا من طراز "ليوبارد 2" من ألمانيا.
وقال ماكرون "في ما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شي مستبعدًا". من جهته، قال شولتس ردًا على سؤال حول إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، "إن الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائمًا منسّقة بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا وسنواصل التحرّك بناءً على الوضع الملموس".
مشرعون أمريكيون يحضون أمريكا على إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا
حض مشرعون أمريكيون يوم الأحد إدارة الرئيس جو بايدن على تصدير دبابات (أبرامز إم1) القتالية إلى أوكرانيا، قائلين إن إرسال ولو عدد رمزي إلى كييف سيكون كافيا لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على فعل الأمر نفسه.
وقال مايكل مكول، عضو الحزب الجمهوري المنصب حديثا رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لبرنامج (ذيس ويك) "هذا الأسبوع" الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) إن دبابة "واحدة فحسب" من دبابات أبرامز ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، وخصوصا ألمانيا، على إرسال دبابات دعما لأوكرانيا في قتالها روسيا.
وأضاف "حتى قول إننا سنقدم دبابات أبرامز سيكون كافيا".
ودأب مسؤولون أوكرانيون على مناشدة الحلفاء الغربيين لأشهر لإمدادهم بالدبابات الحديثة في ظل تصدي بلادهم لغزو روسي شامل.
أوكرانيا تقيل نائب وزير بشبهة ارتشاء وتحقّق في فساد بوزارة الدفاع
أقالت الحكومة الأوكرانية الأحد نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تلغرام "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".
ويأتي ذلك غداة توقيف المسؤول للاشتباه في تورطه في الفساد
وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات بالفساد
نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الأحد إبرامها عقودًا بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، رافضة أي اتهام بالفساد في البلد الذي يشهد قضايا اختلاس متكررة.
يأتي النفي غداة تقارير لوسائل إعلام محليّة اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.
وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي
تفكيك شبكة في إسبانيا تستغل لاجئين أوكرانيين
اعلنت الشرطة الاسبانية الاحد تفكيك شبكة تدير ثلاثة مصانع للتبغ يعمل فيها اوكرانيون فروا الى اسبانيا بعد الغزو الروسي، "مكدسين" في مساكن موقتة.
وأوضح الحرس المدني الإسباني في بيان أن الشبكة متهمة بتهريب "كميات كبيرة" من التبغ كانت تحولها إلى سجائر مقلدة تباع في جميع أنحاء إسبانيا وكذلك في البلدان المجاورة.
قبض على 27 شخصا في إسبانيا كجزء من التحقيق الذي فتح بمساعدة وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول.
في موازاة ذلك، تم ضبط عشرة أطنان من أوراق التبغ و 3,5 ملايين علبة سجائر بقيمة إجمالية تبلغ 37,5 مليون يورو.
وثائقيان أوكرانيان عن الغزو الروسي في مهرجان سندانس الأميركي
يتطرق مخرجان أوكرانيان في وثائقيين جديدين إلى غزو بلادهما من جانب روسيا والآثار السلبية الناجمة عن الآلة الدعائية للكرملين، في إطار عملين يضيء عليهما مهرجان سندانس السينمائي الأميركي هذا الأسبوع.
ويوصّف فيلم "توينتي دايز إن ماريوبول" ("20 يوما في ماريوبول") الذي قُدّم في عرض أول مساء الجمعة، اندلاع النزاع العام الماضي في مدينة أصبحت مسرحاً لبعض من أشرس المعارك الحربية. والتُقطت المشاهد بعدسات صحافيين شهدوا على حصار ماريوبول.
وأبدى المخرج مستيسلاف تشيرنوف، وهو صحافي صوّر المدينة الساحلية خلال تقدم القوات الروسية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2021، لوكالة فرانس برس أمله في أن يكون لنشر الصور التي التقطها في إطار عمل وثائقي، "أثر أعمق" و"أقسى" على المشاهدين مقارنة بالفيديوهات الإخبارية القصيرة.
روسيا تتحدث عن إحراز مزيد من التقدم في منطقة زابوريجيا الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي أن قواتها تقوم بتعزيز مواقعها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع "خلال العمليات الهجومية في اتجاه زابوريجيا، تسيطر وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على المزيد من المواقع وتحقق تقدما على الأرض".
وأضافت أنها تسببت في خسائر بشرية ودمرت معدات من بينها مركبات قتالية أوكرانية ومدافع هاوتزر وصاروخين أمريكيين من طراز هيمارس.