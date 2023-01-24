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الهند

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل الهند وسط مسعى لحشد الاستثمارات

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
السيسي يصل الهند
السيسي يصل الهند   -   حقوق النشر  AP Photo

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة للهند يوم الأربعاء حيث سيلتقي بكبار رجال الأعمال ويكون ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 يناير كانون الثاني.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضا إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.