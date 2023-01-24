أردنيون يعتصمون أمام سفارة السويد في عمّان للتنديد بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم

اعتصم أردنيون غاضبون بالقرب من السفارة السويدية في العاصمةٍ عمان، يوم أمس الاثنين، احتجاجاً على قيام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان بحرق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت الماضي، وسط حماية من الشرطة.

المعتصمون الأردنيون الذين حمّلوا السلطات السويدية المسؤولية بسماحها لليميني بالودان بحرق نسخة من القرآن، طالبوا حكومة ستوكهولم بالاعتذار من المسلمين في كافة أنحاء العالم، مشددين على ضرورة اتخاذها إجراءات رادعة ضد اليميني بالودان.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة خلال الاعتصام إنه في حال لم تستجب الحكومة السويدية لمطالب المحتجين " فسنعلن حملة لمقاطعة البضائع السويدية بالكامل".

وكان البرلمان ووزارة الخارجية في الأردن أكدا في بيانين منفصلين إدانتهما لما قام به المتطرف بالودان، معتبرين أن ما قام به من شأنه أن يؤجج الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي.