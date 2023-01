زيلينسكي يعلن عن تغييرات في رأس هرم السلطة الأوكرانية في حملة على الفساد

أفادت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية أن بعض الوزراء ومسؤولين أوكرانيين كباراً قد تتم إقالتهم على الفور. وهذا ما أكده الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته الليلية المعتادة، ولكن الرئيس لم يسمّ الأشخاص التي ستتم إقالتهم.

وجرت على هذا الصعيد عدّة تغييرات في الأيام الماضية، إذ قالت شرطة مكافحة الفساد، منذ الأحد، إنها احتجزت نائب وزير البنية التحتية للاشتباه في تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار على استيراد مولدات في أيلول-سبتمبر الماضي، وهو ادعاء ينفيه الوزير.

وفي قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية محليّة والمتعلقة بإبرام عقود تموين بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي. وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعلامية "خاطئة".

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن نائب مدير مكتب الرئاسة وحكام مناطق ستتم إقالتهم ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من مصداقية هذه الأنباء بشكل مستقل.

واحتلت أوكرانيا المرتبة 122 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2021.

