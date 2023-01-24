زيلينسكي يعلن عن تغييرات في رأس هرم السلطة الأوكرانية في حملة على الفساد

زيلينسكي يعلن عن تغييرات في رأس هرم السلطة الأوكرانية في حملة على الفسادمحادثة
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تغييرات في المناصب العليا في الحكومة والأقاليم وقال إنها ستتم قريباً.
وبعد تقارير تحدثت عن فساد ورشى، اعترف الرئيس بأن هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، في مرحلة حساسة نوعاً ما من الحرب بالنسبة إلى كييف، خصوصاً مع فشل الداعمين والحلفاء الغربيين بتزويد كييف بأسلحة ثقيلة، أبرزها دبابات ليوبارد 2 الألمانية.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن زيلينسكي يخوض معركة جديدة على الفساد، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة، وهي إجراءات يرغب الرئيس في اتخاذها، قبل الربيع المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد تصاعداً في وتيرة النزاع العسكري مع موسكو.
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زيلينسكي يعلن عن تغييرات في رأس هرم السلطة في حملة على الفساد
أفادت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية أن بعض الوزراء ومسؤولين أوكرانيين كباراً قد تتم إقالتهم على الفور. وهذا ما أكده الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته الليلية المعتادة، ولكن الرئيس لم يسمّ الأشخاص التي ستتم إقالتهم.
وجرت على هذا الصعيد عدّة تغييرات في الأيام الماضية، إذ قالت شرطة مكافحة الفساد، منذ الأحد، إنها احتجزت نائب وزير البنية التحتية للاشتباه في تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار على استيراد مولدات في أيلول-سبتمبر الماضي، وهو ادعاء ينفيه الوزير.
وفي قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية محليّة والمتعلقة بإبرام عقود تموين بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.
وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي. وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعلامية "خاطئة".
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن نائب مدير مكتب الرئاسة وحكام مناطق ستتم إقالتهم ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من مصداقية هذه الأنباء بشكل مستقل.
واحتلت أوكرانيا المرتبة 122 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2021.
Corruption in Ukraine. There are two emerging procurement scandals. Both show that corruption is episodic but the culture shift to fight it is systemic. This is my view as a former UA economy minister. 1/— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) January 22, 2023
رجحت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، أن تكون وزارة الدفاع قد أعفت جنرالاً روسياً كبيراً من مهامه كقائد عسكري أساسي للعمليات في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن تكون تلك الإقالة استمراراً للانقسامات داخل التسلسل الهرمي للقيادة العسكرية الروسية".
ورجحت وزارة الدفاع أن يكون الجنرال مخائيل تبلينسكي، قائد القوات المظلية الروسية المعروفة باسم VDV، قد أقيل بسبب رغبة قائد الأركان، فاليري غيراسيموف، "في فرض شخصيته وسلطته على الحملة العسكرية".
فنلندا: هناك حاجة إلى تعليق المحادثات مع تركيا بشأن الانضمام لحلف الأطلسي
قال وزير خارجية فنلندا يوم الثلاثاء لرويترز إن هناك حاجة إلى توقف مؤقت في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الإسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وأشار بيكا هافيستو إلى أن الوضع الآن "محموم" بسبب الانتخابات في تركيا، وأن هناك حاجة إلى الوقت.
وقال هافيستو إنه تحدث إلى نظيره التركي أمس وتوقع أن تكون هناك توقفاً في المحادثات لمدة أسبوعين. وقال إنه لا يرى أي نقطة في فنلندا تمضي قدماً في العملية قبل السويد، وأن المحادثات يجب أن تكون ثلاثية.
وقال الرئيس التركي إردوغان يوم الإثنين إن السويد يجب ألا تتوقع دعم بلاده لانضمامها للحلف بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم في مطلع الأسبوع تضمن حرق نسخة من المصحف.
وقال هافيستو إن الناتو لا يزال حريصاً على ضم فنلندا والسويد في نفس الوقت لأن ذلك من شأنه أن "يسهل التخطيط الدفاعي".
وستُجرى الانتخابات العامة التركية لعام 2023 في 14 أيار-مايو 2023 ، حيث سيختار الناخبون رئيساً وبرلماناً جديداً.
قال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو يوم الثلاثاء إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين إعفاءه من مهامه. وكتب تيموشينكو على تطبيق تلغرام "أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة".
ولم يقدم مساعد تيموشينكو أي سبب لاستقالته. ;كانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد ذكرت أن تيموشينكو قد تكون جزءًا من تغيير الموظفين الذي أعلنه الرئيس الأوكراني ليل الإثنين-الثلاثاء.
ونُشر مرسوم بقبول استقالته على موقع الرئاسة الأوكرانية.
ستولتنبرغ ينتقد إردوغان
انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الإثنين موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي هدّد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجاً على إحراق متطرّف يميني في ستوكهولم السبت نسخة من المصحف.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "دي فيلت" التلفزيونية الألمانية ونشرت نصّها في بيان، هاجم النروجي ستولتنبرغ بشدّة موقف إردوغان من السويد.
وقال ستولتنبرغ إنّ "حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي. لهذا السبب، فإنّ هذه الأعمال غير اللائقة لا تُعتبر تلقائياً غير قانونية".
وكان المتشدّد اليميني السويدي-الدنماركي راسموس بالودان أحرق نسخة من المصحف خلال تظاهرة نظّمها ظهر السبت أمام السفارة التركية في ستوكهولم احتجاجاً على موقف أنقرة من انضمام السويد إلى حلف الأطلسي.
وشدّد ستولتنبرغ على أنّ "الحكومة السويدية أدانت (هذه التظاهرة) بعبارات شديدة الوضوح".
وفي مقابلته قال ستولتنبرغ "أنا أعارض تماماً هذا النوع من الإهانات تجاه أشخاص آخرين (...) وأعارض تماماً هذا السلوك الذي رأيناه في شوارع ستوكهولم".
وبغضّ النظر عمّا حصل أمام السفارة التركية في ستوكهولم، اعتبر ستولتنبرغ أنّ تركيا كانت حتى الآن متعاونة للغاية في المفاوضات حول عضوية السويد وفنلندا في الحلف.
تقرير: راينميتال الألمانية قد تسلم 139 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
قال متحدث باسم شركة راينميتال الدفاعية الألمانية لمجموعة (آر.إن.دي) الإعلامية إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.
وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي، مثل بولندا، للسماح بتزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع لتعزيز دفاعها في مواجهة الغزو الروسي.
ويمتنع المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن عن تقديم الدبابات أو السماح لدول الحلف الأخرى بفعل ذلك.
ونقلت المجموعة الإعلامية عن المتحدث قوله إن راينميتال يمكنها تسليم 29 دبابة ليوبارد 2إيه4 بحلول أبريل نيسان إلى مايو أيار و22 دبابة أخرى من الطراز نفسه في نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.
وقال المتحدث إن بإمكان الشركة أيضا تسليم 88 دبابة ليوبارد 1 الأقدم، دون إعطاء إطار زمني محتمل.
تغييرات في رأس هرم السلطة الأوكرانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين إن التغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال يوم.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غداً.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".
كان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.
إردوغان: على السويد ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف الأطلسي
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الإثنين إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لملف عضويتها في حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم مطلع الأسبوع تخلله حرق نسخة من القرآن.
وقال إردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع لمجلس الوزراء "أولئك الذين يسمحون بمثل هذا التجديف أمام سفارتنا (في ستوكهولم) لم يعد بإمكانهم توقع دعمنا لعضويتهم في حلف شمال الأطلسي".
أدت الاحتجاجات في ستوكهولم يوم السبت ضد تركيا وضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والتي أحرقت خلالها نسخة من القرآن، إلى تصاعد التوتر مع تركيا التي تحتاج السويد دعمها للانضمام إلى التحالف العسكري.
بولندا عازمة على إرسال دبابات ليوبارد 2 الألمانية إلى أوكرانيا
قال رئيس الوزراء البولندي يوم الإثنين إن حكومته ستطلب من ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، مضيفاً أنها تعتزم إرسالها سواء وافقت برلين أم لا.
وترغب حكومة كييف في الحصول على الدبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع لاختراق الخطوط الروسية واستعادة الأراضي هذا العام.
وواجهت برلين، التي يجب أن توافق على إعادة تصدير الدبابات ليوبارد، ضغطا أيضاً خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال وزير خارجية لاتفيا "ليست هناك أي حجج مقبولة" لعدم توفير الدبابات القتالية.
وهيمنت المسألة على أحدث المناقشات بين الحلفاء الغربيين حول حجم ونوع المساعدة التي ينبغي عليهم تقديمها لأوكرانيا مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لبداية الغزو الروسي.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الذي تقع بلاده بجوار أوكرانيا، إن وارسو ستطلب موافقة ألمانيا على إعادة تصدير الدبابات إلى أوكرانيا. لكنه أضاف "حتى لو لم نحصل على هذه الموافقة... سنمضي في نقل دباباتنا مع آخرين إلى أوكرانيا. الوضع بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو تكوين تحالف ولو صغير من الدول".