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ألمانيا

ألمانيا.. إلغاء كافة الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب إضراب عمالي

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بقلم:  Hassan Refaei
مطار برلين "براندنبورغ" الدولي في ألمانيا يلغي كافة الرحلات المقررة الأربعاء، وذلك بالتزامن مع إضراب العمال في المطار ليوم واحد للضغط من أجل رفع رواتبهم، 25 يناير 2023.
مطار برلين "براندنبورغ" الدولي في ألمانيا يلغي كافة الرحلات المقررة الأربعاء، وذلك بالتزامن مع إضراب العمال في المطار ليوم واحد للضغط من أجل رفع رواتبهم، 25 يناير 2023.   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن مطار برلين "براندنبورغ" الدولي في ألمانيا عن إلغاء كافة الرحلات المقررة الأربعاء، وذلك بالتزامن مع الإضراب الذي ينفذه موظفو العمليات الأرضية ليوم واحد للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب.

وتسبب إجراء الإضراب العمالي في المطار في إلغاء نحو  300 رحلة جوية، وتضرر ما يقرب من 35 ألف مسافر، وذلك حسب البيان الذي أصدرته بهذا الصدد الشركة المشغلة للمطار.

ومن ناحيته، أوضح ممثل نقابة العمال في المطار إنريكو رومكر أن العمال يطالبون بـ500 يورو إضافية كل شهر، غير أن إدارة الشركة المشغلة عرضت على الموظفين مبلغاً مقداره ألفي يورو يُدفع لمرة واحدة فقط، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت شهدت العام الماضي أعلى معدل تضخم اقتصادي لها منذ أكثر من 70 عاماً.