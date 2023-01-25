الحرب في أوكرانيا: بعد شد وجذب.. دبابات ألمانية وأمريكية إلى ساحة المعركة فهل تتغير المعادلة؟

فيما تطوي الحرب في أوكرانيا شهرها الحادي عشر، وردت تقارير تفيد بأن دبابات ليوبارد 2 الألمانية وأبرامز الأمريكية ستشق طريقها إلى ساحة المعركة في أوكرانيا بعد أشهر من الشد والجذب. وتأمل كييف في تحول ميزان القوى على الأرض لصالحها بينما كانت موسكو قد أعلنت الأسبوغ الماضي أن هذا لن يغير من الأمر شيئا.

ومن المتوقع أن يلقي اليوم رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتزخطابا أمام البرلمان يعلن فيه رسميا مدّ أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

إليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا..