المفوضية الأوروبية: "غوغل" ستمتثل لقواعد التكتل الخاصة بالعملاء

قالت**المفوضية الأوروبية** في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن**شركة غوغل** وافقت على منح العملاء معلومات أوضح وأكثر دقة امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وستعمل شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة المملوكة لشركة "ألفابت" على إحداث تغيرات في "متجر غوغل" و"متجر غوغل بلاي" و"فنادق غوغل" و"رحلات غوغل" على نحو تستجيب فيه لقواعد الاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوّض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز في البيان: إن "الالتزامات التي تعهدت بها غوغل هي خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "للعملاء في الاتحاد الأوروبي الحق في الحصول على معلومات واضحة وكاملة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بعقل مستنير".

وطالب رايندرز شركة غوغل بالامتثال الكامل للائحة الحظر الجغرافي، وضمان أن يتمتّع المستخدمون بالحقوق ذاتها وتمكينهم من الوصول إلى المحتوى ذاته أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2018 لائحة بالأمور التي يجب على شركات التكنولوجيا الرقمية معالجتها كالحظر الجغرافي غير المبرر وأشكال التمييز الأخرى على أساس جنسية العملاء أو مكان إقامتهم أو موقعهم داخل السوق الأوروبية المشتركة.