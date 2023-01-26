فرنسا تستدعي سفيرها لدى بوركينا فاسو وسط توترات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو لوك آلاد، مشيرة إلى "سياق أحدث التطورات"، وذلك غداة إعلان باريس سحب قواتها من الدولة الأفريقية في غضون شهر.

وأضافت الوزارة في بيان "قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس للتشاور حول الوضع وآفاق تعاوننا الثنائي".

وتصاعدت احتجاجات لمعارضي الوجود العسكري الفرنسي ببوركينا فاسو، ويرتبط ذلك جزئيا بموقف يرى أن فرنسا لم تقم بما يكفي للتصدي للتمرد الإسلامي الذي امتد في السنوات الأخيرة من مالي المجاورة. وقالت فرنسا يوم الأربعاء إنها ستسحب قواتها الشهر المقبل بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم منها المغادرة.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس "في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي". ويشغل لوك ألاد منصب سفير فرنسا لدى واغادوغو منذ صيف العام 2019.

الاثنين، أعلنت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق أُبرم في 2018 مرتبط بوضع القوات الفرنسية الموجودة في البلد. وتلقت باريس الثلاثاء "إشعارًا رسميًا" بذلك، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الفرنسية الأربعاء "وفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي"، مضيفة "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

في كانون الأول/ديسمبر، طلب المجلس العسكري في بوركينا فاسو من باريس تعيين سفير جديد بدلًا من لوك ألاد، متهما إياه بالتحدث علنًا عن تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يشهد أعمال عنف جهادية.

لكن السفير ظل في منصبه. وفي الـ 10 كانون الثاني/يناير، أجرت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية كريسولا زاخاروبولو زيارة لبوركينا فاسو مهّدت لإمكان تهدئة بين البلدين.