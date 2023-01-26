شاهد | استمرار العاصفة الثلجية في اليابان وفوضى عارمة في قطاع النقل البري والجوي

يستمر تساقط الثلوج الكثيف شمال اليابان هذا الخميس في عاصفة قوية تسببت بإلغاء مئات الرحلات الجوية وقطع الطرق السريعة وانخفاض درجات الحرارة إلى أرقام غير مسبوقة.

وكانت السلطات ذكرت أمس الأربعاء أن شخصاً لقي حتفه بسبب العاصفة في شمال البلاد.

وفي منطقة هوكايدو قالت الشرطة إنها أجبرت على إغلاق الطرق بسبب الرياح القوية التي تحمل الثلوج من الأراضي إلى الطرق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح بلغت نحو 25 متراً في الثانية (نحو 85 كيلومتراً في الساعة) في منطقة هوكايدو.

وتضرب عواصف باردة غير عادية اليابان هذه السنة، ومناطق آسيوية أخرى. ففي الصين سجلت درجات الحرارة رقماً قياسياً في مدينة موخه (شمالاً) حيث بلغت في وقت سابق من هذا الأسبوع نحو 53 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي أفغانستان توفي ما لا يقل عن 124 شخصاً في درجات حرارة متجمدة. وفي كوريا الجنوبية، ألغت جزيرة Jeju السياحية في البلاد ما يقرب من 500 رحلة طيران من وإلى مطارها يوم الثلاثاء وسط طقس شتوي قاسٍ.

وأدت العاصفة إلى اضرابات كبرى في شبكة المواصلات والسكك الحديدية.

ومنذ الثلاثاء ذكرت السلطات اليابانية أن الثلوج كثيفة بشكل خاص على الجانب الغربي من البلاد [المواجه لكوريا الجنوبية]، حيث بلغت سماكة الثلوج في مدينة مانيوا 93 سنتيمتراً في 24 ساعة فقط.