شاهد: "سبيس إكس" تطلق صاروخ "فالكون 9" محملاً بـ56 قمراً صناعياً لـ"ستارلينك"

أطلقت الشركة الفضائية التكنولوجية "سبيس إكس"، اليوم الخميس، صاروخ فالكون 9 حاملاً إلى الفضاء 56 قمراً صناعياً لينضم إلى آلاف الأقمار الصناعية التي تتشكّل منها مشروع ستارلينك الذي يهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض.

وانطلق الصاروخ في ساعات الصباح الأولى، من قاعدة كاب كانافيرال للقوات الجوية الأمريكية، في ولاية فلوريدا، حيث كانت هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها إطلاق وهبوط هذا الصاروخ المعزز.

ويجدر بالذكر أن شركة "سبيس إكس" كان أسسها الملياردير أيلون ماسك في العام 2002.