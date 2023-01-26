ثمانية قتلى فلسطينيين "بينهم سيدة مسنة" خلال عملية للجيش الاسرائيلي في جنين

قتل الجيش الإسرائيلي الخميس ثمانية فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة، وأصاب آخرين بجروح خلال عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان ارتفاع الحصيلة إلى "ثمانية شهداء بينهم سيدة مسنّة"، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل أربعة وسقوط "العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية" متّهمة الجيش الإسرائيلي بـ"اقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاق بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع" بداخله.

وقبل ذلك قال شهود ومسعفون لرويترز إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصابت آخرين خلال اشتباكات مع مسلحين يوم الخميس في بلدة تشهد قلاقل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يجري عملية في جنين لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حتى الآن.

وجنين من مناطق شمال الضفة التي كثفت فيها إسرائيل مداهماتها على مدى العام المنصرم بعدما شن مسلحون هجمات شوارع في مدن إسرائيلية. وخيم العنف أكثر على محادثات متوقفة ترعاها واشنطن وتهدف لإقامة دولة للفلسطينيين.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن".

ولم تتضح على الفور هويات القتلى في جنين. وذكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي أن مسلحيهما يقاتلون القوات الإسرائيلية.