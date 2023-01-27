تقرير: دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا لن تكون مجهزة بالدروع السرية

تخطط الولايات المتحدة لإرسال النسخة المعدّلة من دبابات أبرامز القتالية الرئيسية إلى أوكرانيا، وهي نسخة أبرامز إم1 آي2، بدل دبابات أبرامز إم1 آي1 الموجودة حالياً لدى الجيش الأمريكي، بحسب تقرير نشره موقع بوليتيكو.

وكان بايدن أعلن سابقاً نية الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة من نوع أبرامز إلى أوكرانيا، توازياً مع قبول برلين تزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 وإعطائها الضوء الأخضر للحلفاء الغربيين للقيام بالمثل.

بحسب التقرير، إن الدبابات الأمريكية الإحدى والثلاثين التي ستصل كييف، لن تكون مزوّدة بـ"خليط من الدروع السرية"، ذلك أن هذه الدروع وضعت فقط على النسخة الأخيرة من هذه الدبابة، وتحتفظ واشنطن بها للجيش الأمريكي فقط حالياً.

وتم تجهيز دبابة أبرامز آي2 بنظم متطورة من المراقبة وبأدوات تحكم أكثر تطوراً من نسخة آي1 التي ينوي الجيش الأمريكي سحبها من الخدمة في السنوات القليلة المقبلة.

أبرامز إم1 آي1 تطلق النيران خلال مناورة عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة Im Byung-shik/AP

الدبابة مجهزة أيضاً بعارض حراري مستقل، ما يسمح لقادتها بمسح ساحات القتال وتحديد الأهداف المعادية في كل الظروف الجوية. كما أن ألواح القيادة فيها تمت "رقمنته"، وهناك نظام معلومات مشترك يربطها بغيرها من الآليات، ما يسمح لها بتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومستمر.

لكن السياسة الفدرالية الأمريكية تحظر تصدير دبابات أبرامز الجديدة المزوّدة بحزم دروع سرية، يستخدمها الجيش الأمريكي، ويدخلها اليورانيوم المستنفد، وفقاً لمصادر بوليتيكو.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تجرّد المركبات العسكرية من هذه "الوصفة السرية للدروع" قبل بيعها إلى دول أخرى. وهناك حزم دروع أخرى يمكن لواشنطن توفيرها لعملاء المبيعات العسكرية الأجنبية.

ويبقى السؤال حول الجدول الزمني لموعد تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا.

ففي الولايات المتحدة يتم تجميع هذه الدبابات في مصنع واحد فقط مملوك للحكومة تديره شركة جنرال دايناميكس في ليما، أوهايو. ويمكن أن تنتج هذه المنشأة 12 دبابة شهرياً، لكن هناك طلبات جديدة حالياً لتايوان وبولندا.

ستسلم الولايات المتحدة بولندا 250 دبابة من طراز أبرامز إم1 آي2 اعتباراً من 2025، لكن وارسو تتلقى دفعة طارئة من 116 دبابة أبرامز إم1 آي1 أحالها مؤخراً مشاة البحرية على التقاعد.

وقد طلبت تايوان كذلك 108 دبابة إم1 آي2 عام 2019، ومن المتوقع أن تستلم الدفعة الأولى في عام 2024.