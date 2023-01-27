English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: نراجع علاقاتنا مع السعودية "للتأكد من أنها تصب في مصلحتنا"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
صورة أرشيفية للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان   -   حقوق النشر  AP Photo

قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن مراجعة الولايات المتحدة للعلاقات مع السعودية لا تهدف إلى قطعها.

وبدأت المراجعة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن غضبها بسبب قرار مجموعة أوبك+ التي تقودها السعودية خفض مستويات الإنتاج المستهدفة رغم اعتراضات أمريكية.

ولا توجد أي إشارة تدل على أن إدارة بايدن تخطط لمعاقبة السعودية بعد شهور من مراجعة العلاقات.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "الأمر يتعلق بمراجعة العلاقات للتأكد من أنها تصب في مصلحتنا لكنه لا يتعلق بقطعها".

المصادر الإضافية • رويترز