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إسرائيل

بايدن يعرض على نتنياهو تقديم الدعم بعد الهجوم على معبد يهودي

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بقلم:  يورونيوز
موقع الهجوم بالقرب من كنيس يهودي في القدس، الجمعة، 27 يناير، 2023
موقع الهجوم بالقرب من كنيس يهودي في القدس، الجمعة، 27 يناير، 2023   -   حقوق النشر  AP Photo

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعرض عليه تقديم كل "وسائل الدعم المناسبة".

جاء ذلك بعد مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار على معبد يهودي في ضواحي القدس يوم الجمعة.

فيما أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة الهجوم. وقال بلينكين الذي من المقرر أن يتوجه إلى المنطقة قريبا في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع".

وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل".

ويبدأ بلينكن الأحد زيارة تستمر حتى الثلاثاء وتشمل كلا من مصر وإسرائيل والضفة الغربية.

ضبط النفس

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" بسبب التصعيد الحالي للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعو "لأقصى درجات ضبط النفس" يوم الجمعة.

وقال المتحدث إن جوتيريش أدان بشدة هجوم يوم الجمعة الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأصاب عشرة آخرين في معبد يهودي على أطراف القدس.

المصادر الإضافية • رويترز